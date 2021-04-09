Рейтинг доверия среди украинцев возглавили Зеленский, Разумков и Тимошенко, - опрос

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко возглавляют рейтинг доверия украинцев к политикам в начале апреле.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, Владимиру Зеленскому доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют - 52%.
На втором месте - Дмитрий Разумков, которому доверяют 32%, не доверяют - 35% респондентов.
Третье место занимает Юлия Тимошенко - ей доверяют 30%, не доверяют - 68%.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% для тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Рост рейтинга президента остановилось после повышения за март с 22,5% до 24,7%.