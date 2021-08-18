Рейтинг доверия к Байдену упал до самого низкого уровня после захвата Афганистана

Рейтинг доверия упал на 7%. Лишь 46% совершеннолетних опрашиваемых одобрили работу президента страны, хотя это является самым низким показателем в еженедельных опросах.

Отметим, что это связано с захватом радикальным движением территории и власти Афганистана после двадцатилетнего присутствия США в стране, почти триллиона долларов вложенных средств и тысячи смертей американских военнослужащих.

В конце концов, большинство демократов и республиканцев отметили, что хаос в Афганистане был намеком на то, что Америке стоит покинуть территорию страны.