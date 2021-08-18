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Рейтинг доверия к Байдену упал до самого низкого уровня после захвата Афганистана

Автор: Сергей Пышкин

Рейтинг доверия к деятельности президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его инаугурации. Это связано с захватом Афганистана "Талибаном".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рейтинг доверия упал на 7%. Лишь 46% совершеннолетних опрашиваемых одобрили работу президента страны, хотя это является самым низким показателем в еженедельных опросах.

Отметим, что это связано с захватом радикальным движением территории и власти Афганистана после двадцатилетнего присутствия США в стране, почти триллиона долларов вложенных средств и тысячи смертей американских военнослужащих.

В конце концов, большинство демократов и республиканцев отметили, что хаос в Афганистане был намеком на то, что Америке стоит покинуть территорию страны.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден