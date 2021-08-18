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Рейтинг довіри до Байдена впав до найнижчого рівня після захоплення Афганістану

Автор: Сергій Пишкін

Рейтинг довіри до діяльності президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня з моменту його інавгурації. Це пов’язано з захопленням Афганістану "Талібаном".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рейтинг довіри впав на 7%. Лише 46% повнолітніх опитуваних схвалили роботу президента країни, хоча це є найнижчим показником в щотижневих опитуваннях.

Відзначимо, що це пов’язано з захопленням радикальним рухом території та влади Афганістану після двадцятирічної присутності США в країні, майже трильйона доларів вкладених коштів й тисячі смертей американських військовослужбовців.

Зрештою, більшість демократів й республіканців відзначили, що хаос в Афганістані був натяком на те, що Америці варто покинути територію країни.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден