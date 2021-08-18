Рейтинг довіри до Байдена впав до найнижчого рівня після захоплення Афганістану

Рейтинг довіри впав на 7%. Лише 46% повнолітніх опитуваних схвалили роботу президента країни, хоча це є найнижчим показником в щотижневих опитуваннях.

Відзначимо, що це пов’язано з захопленням радикальним рухом території та влади Афганістану після двадцятирічної присутності США в країні, майже трильйона доларів вкладених коштів й тисячі смертей американських військовослужбовців.

Зрештою, більшість демократів й республіканців відзначили, що хаос в Афганістані був натяком на те, що Америці варто покинути територію країни.