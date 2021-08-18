Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана"
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана". Такая оценка деятельности президента США стала самой низкой за 7 месяцев его пребывания на посту главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По сравнению с аналогичным опросом, проведенным службой Ipsos прошлую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предварительным показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.
Ранее мы писали, что США допускают возможность введения санкций по Афганистану.