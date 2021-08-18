ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана"

Новина українською →
США, Среда 18 августа 2021 06:05
Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана". Такая оценка деятельности президента США стала самой низкой за 7 месяцев его пребывания на посту главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным службой Ipsos прошлую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предварительным показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

Ранее мы писали, что США допускают возможность введения санкций по Афганистану.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше