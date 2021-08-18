Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу до влади в Афганістані "Талібану"
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу до влади в Афганістані "Талібану". Така оцінка діяльності президента США стала найнижчою за 7 місяців його перебування на посаді глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним службою Ipsos минулої п'ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.
Раніше ми писали, що США допускають можливість введення санкцій щодо Афганістану.