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Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу до влади в Афганістані "Талібану"

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США, Середа 18 серпня 2021 06:05
Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу до влади в Афганістані "Талібану" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Рейтинг Байдена впав до 46% після приходу до влади в Афганістані "Талібану". Така оцінка діяльності президента США стала найнижчою за 7 місяців його перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним службою Ipsos минулої п'ятниці, рейтинг підтримки президента впав на 7%: згідно з попередніми показниками, про його роботу позитивно відгукувалися 53% американців.

Раніше ми писали, що США допускають можливість введення санкцій щодо Афганістану.

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