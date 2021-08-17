ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США могут оставить своих дипломатов в Афганистане: Госдеп назвал условие

Новина українською →
США, Вторник 17 августа 2021 23:45
США могут оставить своих дипломатов в Афганистане: Госдеп назвал условие Фото: посольство США в Афганистане (af_usembassy_gov)
Автор: Анна Полисученко

США могут оставить своих дипломатов в Афганистане. Госдеп назвал условие, согласно которому это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Госдепа США.

Власти США не исключают, что американские дипломаты могут остаться в афганской столице и после 31 августа, если это будет безопасно. Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Если оставить их на более продолжительный срок будет безопасно и разумно, то мы можем рассмотреть такую возможность", - сказал он. Прайс добавил, что в настоящее время американская сторона нацелена на то, чтобы вывезти дипломатов из Кабула к 31 августа.

Ранее мы писали, что Байден планирует обсудить Афганистан с мировыми лидерами.

Также США допускают возможность введения санкций по Афганистану.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственный департамент США Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше