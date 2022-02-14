Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения

По состоянию на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,8 млн вкладов на сумму 675,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%). Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).