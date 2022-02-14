Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають заощадження

Станом на 1 січня 2022 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,8 млн вкладів на суму 675,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, найбільше вкладів у державному Приватбанку - 263,6 млрд гривень. Кількість вкладників-23 млн 194 тисячі.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 590 тисяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 767 тисяч, приватний Універсал Банк -32,4 млрд гривень, кількість вкладників - 5 млн 38 тисяч.
На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 36,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 500 тисяч.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%). Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1 602) і Приватбанку (1 497). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).