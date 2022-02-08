Рейтинг банків по прибутку: скільки заробили за 2021 рік

Платоспроможні банки України за січень-грудень 2021 року отримали 77,530 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 35,050 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк 4,858 млрд гривень, на третьому приватний ПУМБ - 4,188 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземним капіталом МР Банк-3,897 млрд гривень і державний Укргазбанк - 3,820 млрд гривень.

За даними НБУ, 66 з 71 банку отримали прибуток на суму 77,9 млрд гривень, а 5 банків показали збитки на 383 млн гривень.