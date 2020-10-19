Рейтинг банков по количеству отделений: госбанки сокращают сеть

По состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их число сократилось на 673.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 74 действующих банков, их количество сократилось по сравнению 1 января, поскольку банк "Аркада" был признан банкротом и лишился лицензии.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1931) и ПриватБанке (1750). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (456) и УкрСиббанк (278). Замыкает пятерку государственный Укргазбанк (269).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация. По данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стало выведение владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.