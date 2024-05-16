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Рейтинг банків України: скільки прибутку заробили з початку року

Фото: рейтинг прибутковості банків очолили держбанки (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-березень 2024 року отримали 40,518 млрд гривень прибутку після оподаткування, що на 18% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 13,857 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (4,856 млрд гривень), на третьому – банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 2,526 млрд гривень, четвертим – державний Укрексімбанк – 2,474 млрд гривень, на п'ятому приватний ПУМБ – 2,134 млрд гривень.

За даними НБУ, 55 із 63 банків отримали прибуток на суму 40,630 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 111 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, за даними НБУ, банки наростили прибуток за рахунок збільшення відсоткових доходів та скорочення відрахування до резервів під збитки від активних операцій.

За весь 2023 банки України отримали 83,2 млрд гривень чистого прибутку.

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