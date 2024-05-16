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Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года

Фото: рейтинг прибыльности банков возглавили госбанки (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 13,857 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (4,856 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 2,526 млрд гривен, четвретом - государственный Укрэксимбанк - 2,474 млрд гривен, на пятом частный ПУМБ - 2,134 млрд гривен.

По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 40,630 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 111 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за счет увеличения процентных доходов и сокращения отчисления в резервы под убытки от активных операций.

За весь 2023 года банки Украины получили  83,2 млрд гривен чистой прибыли.

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БанкиНациональный банк Украины