Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 13,857 млрд гривен.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (4,856 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 2,526 млрд гривен, четвретом - государственный Укрэксимбанк - 2,474 млрд гривен, на пятом частный ПУМБ - 2,134 млрд гривен.
По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 40,630 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 111 млн гривен.
Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за счет увеличения процентных доходов и сокращения отчисления в резервы под убытки от активных операций.
За весь 2023 года банки Украины получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли.