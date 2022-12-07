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Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків

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Україна, Середа 07 грудня 2022 15:52
Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків Фото: рейтинг прибутковості банків очолив державний ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2022 року отримали 10,978 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 17,763 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, далі йдуть банки іноземних банківських груп: Укрсиббанк - 2,617 млрд гривень, Райффайзен Банк - 2,509 млрд гривень та Сітібанк - 1,904 млрд гривень.

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків

За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 30,200 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,222 млрд гривень.

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк - 8,378 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Альфа-Банк - 4,222 млрд гривень та державний Укргазбанк - 3,653 млрд гривень.

Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільше прибутків та збитків

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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банки Національний банк України
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