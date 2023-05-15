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Рейтинг банків за депозитами: де українці зберігають свої заощадження

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 14:03
Рейтинг банків за депозитами: де українці зберігають свої заощадження Фото: у двох держбанках найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 583,5 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 336,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 169,5 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 57,0 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 52,7 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 43,6 млрд гривень.

Рейтинг банків за депозитами: де українці зберігають свої заощадження

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

За даними НБУ, у найбільших банках, які є головними бенефіціарами ліквідності через значні бюджетні витрати, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників, враховуючи рівень поточної та очікуваної інфляції. Внаслідок цього безпрецедентний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках, що генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності.

Зазначимо, станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

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