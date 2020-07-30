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Wizz Air возобновила авиаперелеты из Эстонии в Украину

Четверг 30 июля 2020 18:05
Wizz Air возобновила авиаперелеты из Эстонии в Украину
Фото: самолет Wizz Air (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

По прибытию в Эстонию необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию

Правительство Эстонии разрешило осуществлять авиаперелеты в Украину. На сегодня авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы в Киев, Харьков и Львов.

Об этом сообщает ERR.

При этом отмечается, что все прибывающие из Украины в Эстонию должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Если данные, которые будут опубликованы 31 июля, покажут, что количество заболеваний в Украине на 100 тысяч жителей снова превышает 26, полеты в украинские города снова будут отменены", - заявил руководитель авиационного и морского департамента Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония запретила авиакомпании Wizz Air совершать рейсы между Таллинном и городами Украины до 28 июля.

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