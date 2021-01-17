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С рейса, на котором Навальный вылетит в Россию, сняли "буйного" пассажира

Автор: Роман Тверденко

С рейса Берлин - Москва, на котором должен вернуться в Россию оппозиционный политик Алексей Навальный, сняли агрессивного пассажира. Он вел себя неадекватно.

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Об этом сообщает DW.

Мужчина вел себя буйно и ругался матом на членов экипажа. Было решено снять его с рейса.

В то же время известно, что Алексей Навальный уже сел в самолет. Его там сразу же окружили журналисты для комментариев.

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления.

Как писало РБК-Украина, 16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января.

Так, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ.

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