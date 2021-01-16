ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Прокуратура РФ пригрозила активистам, которые хотят встречать Навального

Москва, Суббота 16 января 2021 00:48
Прокуратура РФ пригрозила активистам, которые хотят встречать Навального
Фото: Алексей Навальный (instagram)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января. Туда из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что акцию не согласовала исполнительная власть Москвы.

"15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающие к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством ответственность".

Ранее стало известно, что Алексей Навальный будет задержан после возвращения в РФ. Задержание планируется потому, что он объявлен в розыск. У него есть условный срок по так называемому делу "Ив Роше" за причастность к мошенничеству. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно. ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным.

Навальный сообщил, что намерен прибыть в Москву рейсом из Берлина 17 января.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Навальный

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь