Прокуратура РФ пригрозила активистам, которые хотят встречать Навального

Фото: Алексей Навальный (instagram)

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января. Туда из Берлина должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Москвы.

Отмечается, что акцию не согласовала исполнительная власть Москвы.

"15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающие к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством ответственность".

Ранее стало известно, что Алексей Навальный будет задержан после возвращения в РФ. Задержание планируется потому, что он объявлен в розыск. У него есть условный срок по так называемому делу "Ив Роше" за причастность к мошенничеству. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно. ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным.

Навальный сообщил, что намерен прибыть в Москву рейсом из Берлина 17 января.