Рейс Вена - Москва был выполнен через Украину

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), который традиционно пролегал через воздушное пространство Беларуси. Перевозчик принял решение выполнить полет через Украину.
Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.
По ее данным, авиалайнер Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше.
Фото: Austrian Airlines выполнила рейс Вена-Москва через Украину, в обход Беларуси (flightaware.com)
Напомним, Wizz Air перенаправила рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси.
Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.
Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT.
Отметим, причиной такого решения международных авиакомпаний стала принудительная посадка самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, в Минске после сообщений о минировании.
Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого ряд стран заявили о приостановке полетов над Беларусью.