Рейс Ryanair з Польщі аварійно сів в Греції через повідомлення про бомбу

Літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який летів із Польщі, повідомив про бомбу на борту й у супроводі грецьких винищувачів F-16 попрямував до Афінського міжнародного аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsbomb.
Повідомляється, що Boeing 738 компанії Ryanair благополучно приземлився в Афінському міжнародному аеропорту. Проводиться швидка евакуація пасажирів та членів екіпажу. Літак супроводжувала пара грецьких винищувачів F-16, які після його приземлення повернулися на свою авіабазу поблизу міста Волос.
Boeing 738, що виконував регулярний рейс, прямував до Афін з польського міста Катовіце.
Згідно з інформацією правоохоронних органів, в афінському аеропорту літак перевірятиме підрозділ поліції, який спеціалізується на вибухових пристроях.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що літак компанії Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська. Про вибуховий пристрій, який нібито знаходився на борту літака, екіпажу повідомили білоруські диспетчери.
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