Рейс Ryanair из Польши аварийно сел в Греции из-за сообщения о бомбе

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши, сообщил о бомбе на борту и в сопровождении греческих истребителей F-16 направился в Афинский международный аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsbomb .

Сообщается, что Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в Афинском международном аэропорту. Проводится скорая эвакуация пассажиров и членов экипажа. Самолет сопровождала пара греческих истребителей F-16, после его приземления вернувшихся на свою авиабазу вблизи города Волос.

Boeing 738, выполнявший регулярный рейс, направлялся в Афины из польского города Катовице.

Согласно информации правоохранительных органов, в афинском аэропорту самолет будет проверять подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах.