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Рейс Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета

Автор: РБК-Украина

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту Киев-Батуми, вынужден был вернуться в аэропорт Борисполь. Это случилось вскоре после взлета.

Такую информацию обнародовал портал "ЦТС".

Самолет Boeing 737 с регистрационным номером UR-SQI вылетел из аэропорта в 11:41. Но уже в районе города Кагарлык Киевской области, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет сделал поворот и несколько кругов, после чего вновь взял курс на Борисполь. Самолет уже приземлился в аэропорту.

В авиакомпании пока не комментировали, что стало причиной данной ситуации.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.

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