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Рейс Київ-Батумі повернувся в аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту

Автор: РБК-Україна

Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ421 за маршрутом Київ-Батумі, змушений був повернутися в аеропорт Бориспіль. Це сталося незабаром після зльоту.

Таку інформацію оприлюднив портал "ЦТС".

Літак Boeing 737 з реєстраційним номером UR-SQI вилетів з аеропорту об 11:41. Але вже в районі міста Кагарлик Київської області, згідно з даними сервісу Flightradar24, літак зробив поворот і кілька кіл, після чого знову взяв курс на Бориспіль. Літак вже приземлився в аеропорту.

В авіакомпанії поки не коментували, що стало причиною даної ситуації.

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце в Запоріжжі, повернувся в аеропорт вильоту і здійснив аварійну посадку.

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