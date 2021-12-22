Рейс EasyJet Нант-Порту объявил чрезвычайную ситуацию. Летит в ближайший аэропорт
Фото: рейс EasyJet Нант-Порту объявил чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
На самолете рейса лоукостера EasyJet Нант-Порту объявлена чрезвычайная ситуация. Транспорт направляется в ближайший аэропорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт сервиса по отслеживанию полетов RadarBox.
По предварительной информации, самолет был вынужден сменить курс из-за самочувствия одного из пассажиров на борту.
Самолет направился в ближайший французский аэропорт - в Бордо.
В настоящее время подробности дополнительные подробности не раскрываются.
Update: easyjet #EJU16TP is diverting to Bordeaux/Mérignac (LFBD due to ill passenger.— RadarBox (@RadarBox24) December 22, 2021
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