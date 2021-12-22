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Рейс EasyJet Нант-Порту объявил чрезвычайную ситуацию. Летит в ближайший аэропорт

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Среда 22 декабря 2021 16:59
Рейс EasyJet Нант-Порту объявил чрезвычайную ситуацию. Летит в ближайший аэропорт Фото: рейс EasyJet Нант-Порту объявил чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На самолете рейса лоукостера EasyJet Нант-Порту объявлена чрезвычайная ситуация. Транспорт направляется в ближайший аэропорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт сервиса по отслеживанию полетов RadarBox.

По предварительной информации, самолет был вынужден сменить курс из-за самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет направился в ближайший французский аэропорт - в Бордо.

В настоящее время подробности дополнительные подробности не раскрываются.

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