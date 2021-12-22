Рейс EasyJet Нант-Порту оголосив надзвичайну ситуацію. Летить до найближчого аеропорту
Фото: рейс EasyJet Нант-Порту оголосив надзвичайну ситуацію (Getty Images)
На літаку рейсу лоукостера EasyJet Нант-Порту оголошено надзвичайну ситуацію. Транспорт направляється до найближчого аеропорту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт сервісу з відстежування польотів RadarBox.
За попередньою інформацією, літак був змушений змінити курс через самопочуття одного з пасажирів на борту.
Літак направився до найближчого французького аеропорту - в Бордо.
Наразі подробиці додаткові подробиці не розкриваються.
Update: easyjet #EJU16TP is diverting to Bordeaux/Mérignac (LFBD due to ill passenger.— RadarBox (@RadarBox24) December 22, 2021
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