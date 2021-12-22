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Рейс EasyJet Нант-Порту оголосив надзвичайну ситуацію. Летить до найближчого аеропорту

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Середа 22 грудня 2021 16:59
Рейс EasyJet Нант-Порту оголосив надзвичайну ситуацію. Летить до найближчого аеропорту Фото: рейс EasyJet Нант-Порту оголосив надзвичайну ситуацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На літаку рейсу лоукостера EasyJet Нант-Порту оголошено надзвичайну ситуацію. Транспорт направляється до найближчого аеропорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт сервісу з відстежування польотів RadarBox.

За попередньою інформацією, літак був змушений змінити курс через самопочуття одного з пасажирів на борту.

Літак направився до найближчого французького аеропорту - в Бордо.

Наразі подробиці додаткові подробиці не розкриваються.

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