Рейс Анталия-Одесса задерживается более чем на 10 часов. МИД выясняет причину

Рейс из Анталии в Одессу задерживается более чем на 10 часов. Консульство Украины в Турции выяснит причины.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины, сообщил Николенко.
"Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием. Консулы прилагают максимальные усилия, чтобы права граждан были полностью соблюдены", - заявил он.
Напомним, 1 июля были проблемы с рейсами из Турции в Украину и наоборот.
Тогда задержался ряд рейсов между Украиной и Анталией. Авиакомпания МАУ объяснила причину. Проблему решили в тот самый день.