ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Задержка вылетов авиарейсов из Украины в Турцию: названа причина

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 13:06
Задержка вылетов авиарейсов из Украины в Турцию: названа причина Фото: в МАУ объяснили задержку рейсов из Киева в Анталию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Задержка авиарейсов происходит, как из Украины в Турцию, так и из Турции в Украину. В компании "Международные авиалинии Украины" объяснили причины смещения графика вылетов авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

Причинами в МАУ назвали:

  • резкое сезонное увеличение количества рейсов,
  • возобновление авиасообщения Турции с РФ, повлекшее существенное осложнение слотрегулирования.

Из-за этого авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

В МАУ сообщили, что задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.

Также есть обновленная информация о рейсах из Киева в Анталию.

Начата посадка на рейсы:

  • PS 5335 Киев-Анталия а/к "МАУ",
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ".

Сейчас в терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" ожидают посадку в 14:00.

Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30.

Напомним, график вылетов авиарейсов из Турции в Украину сдвинулся.

В частности, в аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Турция рейсы
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно