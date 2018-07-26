Рейс Air China Париж-Пекин вернули в столицу Франции из-за террористической угрозы

Новости Происшествия 26.07.2018 - 18:46
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На данный момент авиаперевозчик не сообщает детали инцидента

Рейс авиакомпании Air China Париж-Пекин вернули в столицу Франции в связи с террористической угрозой. Об этом сообщает AFP news agency.

"В Air China сообщают о возвращении обратно рейса Париж-Пекин из-за террористической угрозы", - говорится в сообщении.

Рейс Air China Париж-Пекин вернули в столицу Франции из-за террористической угрозы

На данный момент на сайте и страницах авиаперевозчика в соцсетях отсутствует информация о причинах и обстоятельствах инцидента.

Напомним, в Аргентине совершил вынужденную посадку самолет компании American Airlines с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на борту.

Сообщается, что самолет Boeing 777-323ER вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако у границы с Уругваем экипаж принял решение вернуться в столицу Аргентины из-за разгерметизации салона. В результате инцидента никто не пострадал.

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