Рейс Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції через терористичну загрозу

Наразі авіаперевізник не повідомляє деталі інциденту

Рейс авіакомпанії Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції у зв'язку з терористичною загрозою. Про це повідомляє AFP news agency.

"У Air China повідомляють про повернення назад рейсу Париж-Пекін через терористичну загрозу", - йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті та сторінках авіаперевізника у соцмережах відсутня інформація про причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, в Аргентині здійснив вимушену посадку літак компанії American Airlines з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на борту.

Повідомляється, що літак Boeing 777-323ER вилетів з аеропорту Буенос-Айреса до Майамі, однак біля кордону з Уругваєм екіпаж прийняв рішення повернутися до столиці Аргентини через розгерметизацію салону. В результаті інциденту ніхто не постраждав.