Рейс Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції через терористичну загрозу

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 18:46
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Наразі авіаперевізник не повідомляє деталі інциденту

Рейс авіакомпанії Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції у зв'язку з терористичною загрозою. Про це повідомляє AFP news agency.

"У Air China повідомляють про повернення назад рейсу Париж-Пекін через терористичну загрозу", - йдеться у повідомленні.

Рейс Air China Париж-Пекін повернули до столиці Франції через терористичну загрозу

Наразі на сайті та сторінках авіаперевізника у соцмережах відсутня інформація про причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, в Аргентині здійснив вимушену посадку літак компанії American Airlines з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на борту.

Повідомляється, що літак Boeing 777-323ER вилетів з аеропорту Буенос-Айреса до Майамі, однак біля кордону з Уругваєм екіпаж прийняв рішення повернутися до столиці Аргентини через розгерметизацію салону. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Теги:  Париж,  рейсы,  Пекин,  Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС