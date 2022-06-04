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"Рейнджерс" во второй раз обыграли "Тампу-Бэй" в финале Восточной конференции НХЛ

Фото: "Рейнджеры" повели в финальной серии 2:0 (twitter.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорцив

Еще одной победой "Нью-Йорк Рейнджерс" завершилась вторая встреча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против "Тампы-Бэй Лайтнинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 2-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: Миллер, 05:59, Какко, 17:32, Зибанеджад, 41:21 – Кучеров, 02:41, Пол, 57:58

Более активно поединок начали гости. "Тампа" реализовало первое же большинство – Кучеров классно бросил левой из зоны правого нападающего и открыл счет.

Правда, "синерубашечники" забили в ответ дважды еще до первого перерыва. Сначала Миллер в быстрой атаке "Рейнджерс" со второй попытки оформил взятие ворот Василевского. А потом Какко из "пятака" в одно касание замкнул передачу Фокса.

После безголевой второй 20-минутки команды обменялись шайбами ​​в третьем периоде. Зибанеджад мощным броском правой забил за "Нью-Йорк", а Пол обыграл Шестеркина в финальном штурме "Тампы".

Таким образом "Рейнджерс" закрепили преимущество в серии (2:0) до четырех побед. Следующие два матча состоятся в Тампе – ​​5 и 8 июня.

Напомним, что "Колорадо" разгромил "Эдмонтон" во втором поединке финальной серии Запада.

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