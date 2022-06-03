"Колорадо" разгромил "Эдмонтон" и закрепил преимущество в финальной серии Запада НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НХЛ, Западная конференция, плей-офф, 2-й матч

"Колорадо" – "Эдмонтон" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: Лехконен, 23:58, Мэнсон, 24:13, Рантанен, 26:02, Маккиннон, 55:20

Первый период ознаменовался подвигом обоих голкиперов. Францоуз и Смит оформили 27 сэйвов на двоих и сохранили ворота сухими. К тому же "Эвеланш" не смогли реализовать большинство 5 на 3 в середине 20-минутки.

Зато во втором периоде "Колорадо" шокировал канадцев тремя шайбами ​​в течение трех минут. Сначала Лехконен перед воротами подправил бросок Кадри от левого борта. Вскоре Мэнсон мощным выстрелом под стойку заставил капитулировать Смита во второй раз. На десерт Кадри и Рантанен разыграли выход 2 в 1 с шайбой последнего.

В заключительном периоде "Эвеланш" забили в четвертый раз. Маккиннон реализовал большинство в затяжной атаке хозяев. В то же время Францоуз сумел оформить первый в серии шатаут.

Благодаря второй победе в Денвере подряд "Колорадо" повел в серии 2:0. Следующие два поединка состоятся на арене "Ойлерз" – 5 и 7 июня.