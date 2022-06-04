RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Рейнджерс" вдруге переграли "Тампу-Бей" у фіналі Східної конференції НХЛ

Фото: "Рейнджери" повели у фінальній серії 2:0 (twitter.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорців

Ще однією перемогою "Нью-Йорк Рейнджерс" завершилася друга зустріч фінальної серії Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Тампи-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 2-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: Міллер, 05:59, Какко, 17:32, Зібанеджад, 41:21 – Кучеров, 02:41, Пол, 57:58

Активніше поєдинок розпочали гості. "Тампа" реалізувала першу ж більшість – Кучеров класно кинув лівою із зони правого нападника та відкрив рахунок.

Щоправда, "синьосорочечники" забили двічі у відповідь ще до першої перерви. Спершу Міллер у швидкій атаці "Рейнджерс" із другої спроби оформив взяття воріт Васілєвского. А потім Какко з "п'ятака" в один дотик замкнув передачу Фокса.

Натомість після безгольової другої 20-хвилинки команди обмінялися шайбами в третьому періоді. Зібанеджад потужним кидком правою забив за "Нью-Йорк", а Пол переграв Шестьоркіна у фінальній навалі "Тампи".

Отже, "Рейнджерс" закріпили перевагу в серії (2:0) до чотирьох перемог. Наступні два матчі відбудуться у Тампі – 5 і 8 червня.

Нагадаємо, що "Колорадо" розгромив "Едмонтон" у другому поєдинку фінальної серії Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккейНХЛ