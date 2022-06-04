"Рейнджерс" вдруге переграли "Тампу-Бей" у фіналі Східної конференції НХЛ

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 2-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Шайби: Міллер, 05:59, Какко, 17:32, Зібанеджад, 41:21 – Кучеров, 02:41, Пол, 57:58

Активніше поєдинок розпочали гості. "Тампа" реалізувала першу ж більшість – Кучеров класно кинув лівою із зони правого нападника та відкрив рахунок.

Щоправда, "синьосорочечники" забили двічі у відповідь ще до першої перерви. Спершу Міллер у швидкій атаці "Рейнджерс" із другої спроби оформив взяття воріт Васілєвского. А потім Какко з "п'ятака" в один дотик замкнув передачу Фокса.

Натомість після безгольової другої 20-хвилинки команди обмінялися шайбами в третьому періоді. Зібанеджад потужним кидком правою забив за "Нью-Йорк", а Пол переграв Шестьоркіна у фінальній навалі "Тампи".

Отже, "Рейнджерс" закріпили перевагу в серії (2:0) до чотирьох перемог. Наступні два матчі відбудуться у Тампі – 5 і 8 червня.