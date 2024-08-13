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"Рейнджерс" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Микола Шапаренко та компанія гостюватимуть на Альбіоні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Шотландський "Рейнджерс" прийме київське "Динамо" в другому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Рейнджерс" – "Динамо" відбудеться 13 серпня в Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Українська контора Favbet визначили "плюшевих ведмедиків" фаворитами матчу. На перемогу "Джерс" можна поставити зі скромник коефіцієнтом 2,11. Тим часом на успіх команди Олександра Шовковського кеф склав 3,55. Нічийний підсумок став найменш вірогідним із балом 3,75.

Персональні фанати Владислава Ваната можуть закластися на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 15,00. Натомість мінімальна перемога киян в основний час збільшить виграш у 11,5 разів.

Австрійці з Bwin здебільшого погодилися з колегами. Зокрема, кеф на перемогу "Рейнджерс" склав 2,05. Імовірність перемоги "Динамо" оцінили балом 3,40. На підсумкову нічию заклали коефіцієнт 3,60.

Шанувальники відкритого футболу розглянуть варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим кефом 10,00. Перемога ж українського гранда в післяматчевій серії пенальті запропонована з коефіцієнтом 10,50.

Раніше "Динамо" втратило перемогу над "Рейнджерс" у домашньому поєдинку. Кияни повели в рахунку під завісу першого тайму з голом Андрія Ярмоленка. Проте, на четвертій доданій арбітром хвилині другого тайму нічию для шотландців вирвав Сір'єль Дессер.

До слова, раніше "Динамо" в гостях здолало "Верес" із голами Шапаренка та Буяльського.

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