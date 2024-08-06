"Динамо" в останній момент втратило перемогу над "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

"Динамо" – "Рейнджерс" – 1:1

Голи: Ярмоленко, 38 – Дессер, 90+4

Розпочали команди на зустрічних курсах. Упродовж однієї атаки "Джерс" Лоуренс і Дессерс не зуміли переграти Бущана. У відповідь Бражко пробив вище воріт після кутового. А на 18-й хвилині "Динамо" оформило гол зусиллями Ваната, який зіграв на добиванні. Утім, арбітр зафіксував офсайд.

Шотландський гранд відповів гостро. Маккозленд змістився в центр і пробив у дальній кут – за киян зіграла стійка. Згодом пострілом із дистанції Батленда перевірив Піхальонок. Після активних півгодини суперники взяли невелику паузу.

Тим несподіванішим став гол "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського вийшли вперед на 38-й хвилині. Ванат прострілив із правого краю штрафного, а Ярмоленко з позиції центрфорварда в дотик спрямував м'яч у ворота.

Зі стартом другої половини "Рейнджерс" спробував грати першим номером. Натомість "біло-сині" в будь-який момент були готові в контратаки. Гості створили кілька моментів. Зокрема, Бущан у неймовірному стрибку парирував удар Дессерса головою після навісу Жефте.

Поступово "Динамо" відсунуло перебіг подій подалі від власних воріт. На полі побільшало боротьби, згас атакувальний запал "Рейнджерс". Команда Філіппа Клемана була небезпечною хіба що під час стандартів. Але в останній атаці "світло-сині" таки зрівняли рахунок, коли Дессер забив із передачі Черни.

Доля переможце протистояння визначиться за тиждень. Матч-відповідь за місце в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться в Глазго 13 серпня. У наступному раунді сильніший зустрінеться з переможцем пари австрійського "Зальцбурга" та нідерландського "Твенте".