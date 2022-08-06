Рейды по квартирам и проверка телефонов: как проходит "зачистка" в Николаеве

В Николаеве сейчас продолжается усиленный комендантский час. В рамках которого проверяют каждого жителя города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в эфире телемарафона.
"Сейчас проходят проверку все жители Николаева",- заявила Замазеева.
Она пояснила, что выехать разрешается тем, кто купил заранее билет.
"То есть при наличии этого билета и документов в принципе можно покинуть город", - отметила Замазеева.
На вопрос журналиста, как проходят проверки она ответила: "Ходят прямо по квартирам".
"Проверяются документы, проверяют и мобильные телефоны, все", - говорит глава Николаевского облсовета.
Она также рассказала, что перед началом усиленного комендантского часа население разделилось на две части: первая - выехала за пределы области (они вчера проходили проверку на блокпостах), и те, кто остались (проходят проверку сейчас).
Как подчеркнула Замазеева, власть на сегодня результатов таких проверок не предоставит. Включительно до того времени, пока длится этот комендантский час.
"Ждем результатов. Надеюсь, уже в понедельник правоохранители предоставят разрешение по распространению информации и сами объявят сколько коллаборантов и сепаратистов было найдено", - резюмировала она.
Напомним, вчера глава ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев идет на затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.
Фактически, город закрыли на выходные, но разрешили максимум прогулки возле своих домов - РБК-Украина ранее расписало более подробно об ограничениях в Николаеве.
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