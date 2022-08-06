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Рейды по квартирам и проверка телефонов: как проходит "зачистка" в Николаеве

Фото: в Николаеве проверяют каждого жителя (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве сейчас продолжается усиленный комендантский час. В рамках которого проверяют каждого жителя города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в эфире телемарафона.

Как проходят проверки

"Сейчас проходят проверку все жители Николаева",- заявила Замазеева.

Она пояснила, что выехать разрешается тем, кто купил заранее билет.

"То есть при наличии этого билета и документов в принципе можно покинуть город", - отметила Замазеева.

На вопрос журналиста, как проходят проверки она ответила: "Ходят прямо по квартирам".

"Проверяются документы, проверяют и мобильные телефоны, все", - говорит глава Николаевского облсовета.

Она также рассказала, что перед началом усиленного комендантского часа население разделилось на две части: первая - выехала за пределы области (они вчера проходили проверку на блокпостах), и те, кто остались (проходят проверку сейчас).

Есть ли уже результаты?

Как подчеркнула Замазеева, власть на сегодня результатов таких проверок не предоставит. Включительно до того времени, пока длится этот комендантский час.

"Ждем результатов. Надеюсь, уже в понедельник правоохранители предоставят разрешение по распространению информации и сами объявят сколько коллаборантов и сепаратистов было найдено", - резюмировала она.

Николаев закрыли на выходные

Напомним, вчера глава ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев идет на затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.

Фактически, город закрыли на выходные, но разрешили максимум прогулки возле своих домов - РБК-Украина ранее расписало более подробно об ограничениях в Николаеве.

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НиколаевКомендантский час