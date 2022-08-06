Рейди по квартирах та перевірка телефонів: як проходить "зачистка" в Миколаєві

Як відбуваються перевірки

"Зараз проходять перевірку всі мешканці Миколаєва", - заявила Замазеєва.

Вона пояснила, що виїхати дозволяється тим, хто купив заздалегідь квиток.

"Тобто при наявності цього квитка та документів в принципі можна покинути місто", - зазначила Замазєєва.

На питання журналіста, як здійснюються перевірки вона відповіла: "Ходять прямо по квартирах".

"Перевіряються документи, перевіряють і мобільні телефони, все", - каже голова Миколаївської облради.

Вона також розповіла, що перед початком посиленої комендантської години населення розділилося на дві частини: перша - виїхала за межі області (вони вчора проходили перевірку на блокпостах), і ті, хто залишилися (проходять перевірку зараз).

Чи є вже результати?

Як підкреслила Замазєєва, влада на сьогодні результатів таких перевірок не надасть. Включно до того часу, поки триває ця комендантська година.

"Чекаємо результатів. Сподіваюсь, вже в понеділок правоохоронці нададуть дозвіл щодо розповсюдження інформації і самі оголосять скільки колаборантів та сепаратистів було знайдено", - резюмувала вона.

Миколаїв закрили на вихідні

Нагадаємо, вчора голова ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв йде на затяжну комендантську годину з 23:00, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.

Фактично, місто закрили на вихідні, але дозволили максимум прогулянки біля своїх домівок - РБК-Україна раніше розписало більш детально про обмеження в Миколаєві.

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