Рейд у Крим. Півострів у зоні досяжності спецоперацій армії України, - ГУР

За словами Черняка, в рамках спецоперації був бій з використанням авіації та плавальних засобів.

"Сьогодні Головне управління розвідки зі взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту на півострові. Завдання було виконання. Противник поніс втрати", - розповів Черняк.

Юсов також повідомив, що операція відбулася на території мису Тарханкут, у населених пунктах Маяк та Оленівка.

"Втрат серед нашого особового складу немає. Тоді як противник поніс втрати в силах і засобах, вони зараз уточнюються. Продовжується планова робота українських Сил безпеки та оборони", - розповів Юсов.

Він уточнив, що українські військові вже повернулись після спецоперації, виконавши поставлені завдання.

"Ця операція носила характер рейду. Вона показала, що тимчасово окупований півострів є не лише в зоні досяжності засобів ураження українських Сил безпеки та оборони, але й у зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських оборонців", - додав Юсов.

Висадка ГУР в Криму та "бавовна"

Нагадаємо, сьогодні повідомлення про те, що українська розвідка (ГУР) висадилася у Криму спочатку з'явилися в ЗМІ.

Так, близько 5-ї ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Згодом стало відомо, що відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Натомість російські джерела почали вигадувати свою версію. Вони заявили про так звану "українську ДРГ", яка нібито була помічена в н. п. Оленівка в Криму і "знищена".

Варто зауважити, що йдеться про той самий мис, де вчора знищили С-400 окупантів.

Як вчора розповіли в ГУР МО, поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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