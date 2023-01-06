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Революційне рішення. Кулеба привітав обіцянку Франції передати ЗСУ легкі танки

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення президента Франції Еммануеля Макрона щодо передачі ЗСУ танків AMX-10 RC є революційним. Україна вдячна за відповідний крок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в коментарі французькому каналу TF1.

"Рішення президента Макрона надати Україні легкі танки дійсно революційне. Здається, ви у Франції любите це слова, чи не так ? Отже, ми дуже вдячні за це рішення", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ зауважив, що сьогодні кожен може та має допомагати Україні у війні проти Росії, оскільки це не лише війна за виживання нашої країни, а за існування усієї Європи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час телефонних переговорів Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському передати нашим героям легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

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Дмитро КулебаФранція