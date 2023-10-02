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Революція в футболі. УЄФА розглядає новий формат єврокубків з трьома дивізіонами

УЄФА готує справжню революцію в футболі (ілюстративне фото: facebook.com/uefa)
Автор: Дмитро Войналович

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант зміни формату єврокубків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал відомого спортивного журналіста Альфредо Реланьйо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для видання El País.

Що відомо про новий формат єврокубків

Реланьйо,

Реланьйо.

Разом з тим, на сьогодні існує багато проблематичних питань щодо такого формату.

"Тривожним аспектом є економічний вплив, який ця ініціатива може мати на європейський футбол. Суперліга означатиме перерозподіл доходів, отриманих від телевізійних прав і спонсорства, що може породити економічну нерівність між клубами-учасниками", - говорить журналіст.

Альфредо

Які зміни УЄФА вже запроваджувала останніми роками

Нагадаємо, нещодавно УЄФА цинічно повернув російські юнацькі команди в змагання.

Після цього провідні європейські футбольні асоціації заявили, що бойкотуватимуть змагання під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій, де будуть представлені клуби чи збірні "країни 404".

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