Революция в футболе. УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал известного спортивного журналиста Альфредо Реланьо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для издания El País .

"Тревожным аспектом является экономическое влияние, которое эта инициатива может оказать на европейский футбол. Суперлига будет означать перераспределение доходов, полученных от телевизионных прав и спонсорства, что может породить экономическое неравенство между клубами-участниками", - говорит журналист.

Вместе с тем, на сегодняшний день существует много проблематических вопросов относительно такого формата.

Напомним, недавно УЕФА цинично вернул российские юношеские команды в соревнования.

После этого ведущие европейские футбольные ассоциации заявили, что будут бойкотировать соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, где будут представлены клубы или сборные "страны 404".

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