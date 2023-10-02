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Революция в футболе. УЕФА рассматривает новый формат еврокубков с тремя дивизионами

УЕФА готовит настоящую революцию в футболе (иллюстративное фото: facebook.com/uefa)
Автор: Дмитрий Войналович

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал известного спортивного журналиста Альфредо Реланьо "Superliga, liga Europea, liga aspirante" для издания El País.

Что известно о новом формате еврокубков

Реланьо.

Вместе с тем, на сегодняшний день существует много проблематических вопросов относительно такого формата.

"Тревожным аспектом является экономическое влияние, которое эта инициатива может оказать на европейский футбол. Суперлига будет означать перераспределение доходов, полученных от телевизионных прав и спонсорства, что может породить экономическое неравенство между клубами-участниками", - говорит журналист.

Альфредо

Какие изменения УЕФА уже вводила в последние годы

Напомним, недавно УЕФА цинично вернул российские юношеские команды в соревнования.

После этого ведущие европейские футбольные ассоциации заявили, что будут бойкотировать соревнования под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, где будут представлены клубы или сборные "страны 404".

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