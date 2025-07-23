Революція дронів. Польща анонсувала масштабну програму розвитку безпілотників

"Ми вступаємо в революцію безпілотників. Польські збройні сили вступають у нову еру, в якій масове використання безпілотних систем стане одним із основних стовпів нашої оборони", - заявив державний секретар Міністерства національної оборони Цезарій Томчик.

Мільярди на дрони

За його словами, цього року у Польщі на закупівлю безпілотників буде виділено 200 мільйонів злотих (2,29 млрд гривень) , половина яких піде на системи навчання. Він також наголосив на можливості подвоєння фінансування, якщо вітчизняна промисловість буде готова їх постачати.

"Україна – наша відправна точка. Україна змінила все. Агресія РФ проти України продемонструвала важливість безпілотних систем", - додав Томчик.

Спрощення закупівель

Він також також оголосив про спрощення процедур закупівель. Військові зможуть купувати безпілотники, які успішно пройшли випробування, без дотримання положень Закону про державні закупівлі.

"Після випробувань та процесу оцінки військові зможуть закупити системи, які вважатимуть відповідними. Наша мета – зробити безпілотні системи повсякденним озброєнням", - додав Томчик.

Український досвід

Посилаючись на досвід війни в Україні, Томчик оголосив про створення Центру безпілотних літальних апаратів на базі Технологічного інституту ВПС.

Новий центр відповідатиме за випробування, розробку та розгортання безпілотних систем на суші, у повітрі та на морі. Діяльність у цій галузі здійснюватиметься під кодовою назвою "Шершень".

"Центр безпілотних літальних апаратів – це місце, де зустрінуться військові інститути, польська армія, компанії, а також спеціалізовані підрозділи, щоб мати можливість постачати армію найкращими безпілотними системами в одному місці та в короткий термін", - додав він.