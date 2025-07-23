Революция дронов. Польша анонсировала масштабную программу развития беспилотников

"Мы вступаем в революцию беспилотников. Польские вооруженные силы вступают в новую эру, в которой массовое использование беспилотных систем станет одним из основных столпов нашей обороны", - заявил государственный секретарь Министерства национальной обороны Цезарий Томчик.

Миллиарды на дроны

По его словам, в этом году в Польше на закупку беспилотников будет выделено 200 миллионов злотых (2,29 млрд гривен), половина которых пойдет на системы обучения. Он также отметил возможность удвоения финансирования, если отечественная промышленность будет готова их поставлять.

"Украина - наша отправная точка. Украина изменила все. Агрессия РФ против Украины продемонстрировала важность беспилотных систем", - добавил Томчик.

Упрощение закупок

Он также также объявил об упрощении процедур закупок. Военные смогут покупать беспилотники, которые успешно прошли испытания, без соблюдения положений Закона о государственных закупках.

"После испытаний и процесса оценки военные смогут закупить системы, которые сочтут подходящими. Наша цель - сделать беспилотные системы повседневным вооружением", - добавил Томчик.

Украинский опыт

Ссылаясь на опыт войны в Украине, Томчик объявил о создании Центра беспилотных летательных аппаратов на базе Технологического института ВВС.

Новый центр будет отвечать за испытания, разработку и развертывание беспилотных систем на суше, в воздухе и на море. Деятельность в этой области будет осуществляться под кодовым названием "Шершень".

"Центр беспилотных летательных аппаратов - это место, где встретятся военные институты, польская армия, компании, а также специализированные подразделения, чтобы иметь возможность поставлять армию лучшими беспилотными системами в одном месте и в короткий срок", - добавил он.