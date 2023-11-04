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"Ревізор не рекомендує". Прикордонники дроном зруйнували блокпост РФ

Фото: прикордонники дроном зруйнували блокпост РФ (pixabay-com)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники за допомогою дрону зруйнували російський блокпост, що був облаштований на одній з доріг Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Ревізор не рекомендує": загарбницький блокпост "інспекцію" не пройшов", -  повідомили в ДПСУ.

За даними служби, аеророзвідники "Сталевого кордону" виявили на тимчасово окупованій території України в Харківській області облаштований росіянами на дорозі блокпост.

 

"Для перевірки його "роботи" вилетів прикордонний дрон-камікадзе", - сказали прикордонники.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 304 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 830 росіян.

Також нагадаємо, нещодавно HIMARS вперше прямим ударом знищив російський безпілотник ZALA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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