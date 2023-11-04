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"Ревизор не рекомендует". Пограничники дроном разрушили блокпост РФ

Фото: пограничники дроном разрушили блокпост РФ (pixabay-com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники с помощью дрона разрушили российский блокпост, который был обустроен на одной из дорог Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Ревизор не рекомендует": оккупационный блокпост "инспекцию" не прошел", - сообщили в ГПСУ.

По данным службы, аэроразведчики "Стального кордона" обнаружили на временно оккупированной территории Украины в Харьковской области обустроенный россиянами на дороге блокпост.

"Для проверки его "работы" вылетел пограничный дрон-камикадзе", - сказали пограничники.

Потери русской армии

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 304 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 830 россиян.

Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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