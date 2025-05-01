Реванш Усик - Дюбуа на "Вемблі": скільки коштують квитки на бій року

Які ціни на квитки

Декілька днів тому стартував продаж квитків на поєдинок Дюбуа - Усик 2. Найдешевші коштують 2700 грн, що дорівнює 50 фунтів стерлінгів. Також, є й інші варіанти квитків, ціни на які різняться залежно від розташування до рингу.

Наприклад, якщо ви хочете сидіти ближче до рингу, то вам доведеться заплатити близько 200 фунтів (близько 9 тисяч гривень). Що стосується найдорожчих квитків, то такими є місця у VIP-зоні. Щоб побачити зблизька поєдинок за абсолютно чемпіонство доведеться викласти тисячу фунтів, а це близько 46 тисяч гривень.

Протистояння Усик - Дюбуа

Перший бій між боксерами відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Однак поєдинок супроводжувався суперечливим моментом у п’ятому раунді, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, після чого Усик отримав час на відновлення. Команда британця вважала, що удар був легітимним і вимагала анулювання результату, але WBA залишила рішення в силі

Після поразки у 2023 році Дюбуа значно покращив свої позиції, зокрема, здобувши перемогу над Ентоні Джошуа у вересні 2024 року, що принесло йому титул IBF. Він активно наполягав на реванші з Усиком, обіцяючи нокаутувати українця та провести бій на "Вемблі".

Промоутер Дюбуа, Френк Воррен, підтримав ідею реваншу на "Вемблі", вважаючи, що це надасть британцю перевагу домашнього рингу.

Тоні Белью, колишній суперник Усика, думає, що українець знову переможе достроково, зупинивши Дюбуа між 8-м і 12-м раундами. А легендарний ​Леннокс Льюїс, вважає, що Дюбуа має шанс на перемогу, якщо зможе використати виявлені слабкості Усика.