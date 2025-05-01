Реванш Усик - Дюбуа на "Уэмбли": сколько стоят билеты на бой года

Какие цены на билеты

Несколько дней назад стартовала продажа билетов на поединок Дюбуа - Усик 2. Самые дешевые стоят 2700 грн, что равняется 50 фунтов стерлингов. Также, есть и другие варианты билетов, цены на которые различаются в зависимости от расположения к рингу.

Например, если вы хотите сидеть ближе к рингу, то вам придется заплатить около 200 фунтов (около 9 тысяч гривен). Что касается самых дорогих билетов, то таковыми являются места в VIP-зоне. Чтобы увидеть вблизи поединок за абсолютно чемпионство придется выложить тысячу фунтов, а это около 46 тысяч гривен.

Противостояние Усик - Дюбуа

Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Однако поединок сопровождался спорным моментом в пятом раунде, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, после чего Усик получил время на восстановление. Команда британца считала, что удар был легитимным и требовала аннулирования результата, но WBA оставила решение в силе

После поражения в 2023 году Дюбуа значительно улучшил свои позиции, в частности, одержав победу над Энтони Джошуа в сентябре 2024 года, что принесло ему титул IBF. Он активно настаивал на реванше с Усиком, обещая нокаутировать украинца и провести бой на "Уэмбли".

Промоутер Дюбуа, Фрэнк Уоррен, поддержал идею реванша на "Уэмбли", считая, что это даст британцу преимущество домашнего ринга.

Тони Белью, бывший соперник Усика, думает, что украинец снова победит досрочно, остановив Дюбуа между 8-м и 12-м раундами. А легендарныйЛеннокс Льюис, считает, что Дюбуа имеет шанс на победу, если сможет использовать выявленные слабости Усика.