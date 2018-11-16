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В Кабмине рассказали, как определиться с выбором оформления льгот и субсидий

Новости » Общество    16.11.2018 - 08:42
В Кабмине рассказали, как определиться с выбором оформления льгот и субсидий
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату ЖКУ

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, как определиться с выбором оформления льгот или субсидий на оплату ЖКУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По его словам, после монетизации субсидий, следующим шагом Министерство социальной политики сделает, чтобы всю сумму, сэкономленную на субсидию, человек мог получить наличными и использовать по своему усмотрению.

"Уже три года такой выбор не стоит. Уже в течение трех лет семьи давно определились, что семье выгоднее. Как правило, выбирают субсидию, потому что брать субсидию сегодня гораздо выгоднее, чем брать льготу. Но есть категории граждан, для которых льгота покрывает 75% или даже 100% жилищно-коммунальных услуг за счет в том числе местных программ. Для них, безусловно, выгоднее взять льготу. Человек сам должен определиться, что ему выгоднее брать - субсидию или льготу ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские семьи имеют право выбора: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

В частности, если семья имеет право на субсидию, однако ее размер невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

И наоборот: если на отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинысубсидииПавел Розенко
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