Рева рассказал, на каком этапе находится реформа ЕСВ

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Министр пояснил некоторые моменты законодательных инициатив по ЕСВ

Законопроект о реформе Единого социального взноса (ЕСВ), которая предусматривает регрессивную шкалу ставок, еще согласовывают с бизнесом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, законопроект о реформе ЕСВ находится на этапе согласования с бизнесом и работодателями. Он также пояснил некоторые моменты новых законодательных инициатив.

"Если вы получаете зарплату до 55 тыс. гривен, вы платите ЕСВ по ставке 22%. Если вы получили 100 тыс. гривен, вы платите столько же, сколько и тот, у кого зарплата не более 55 тыс. Если вы получили миллион, то же самое. Разве это не регрессивная шкала, когда чем больше денег вы получаете, тем меньше вы платите? Разве правильно, когда с 4 тыс. платят 22%, а с миллиона гривен - меньше 1%? Мы решили это откорректировать, чтобы тот, у кого очень высокая зарплата, платил, условно говоря, не 0,8%, а в общей сложности 10%", - отметил Рева.

Он также добавил, что в Украине всего 51 тысяча человек получает зарплату более 55 000 гривен.

"Половина из них - правоохранители, прокуроры, судьи, у которых, кстати, пенсия не ограничена, а ЕСВ они платят с ограниченной суммы, это госчиновники. Плюс государственные предприятия", - подчеркнул он.

Министр также прокомментировал, почему бизнес против регрессивной ставки.

"Это теневое лобби. Сразу ломаются схемы. Простой пример. Предприятие в Киеве на 867 работающих. Пятеро человек получают зарплату 1,3 млн гривен, а 862 человека - 3723 гривны. Введите регрессивную шкалу, и вся схема рушится. Им придется показывать реальную зарплату", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил новые пропорции ЕСВ.