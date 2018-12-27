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Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ

Новости » Политика    27.12.2018 - 14:15
Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство увеличило долю на страхование в связи с потерей трудоспособности

Кабинет министров Украины утвердил новые пропорции единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что правительство повысило долю единого взноса, которая идет на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, с 9,1472% до 9,3759%. Соответственно доля взноса, которая направляется на страхование на случай безработицы, снижается с  5,2313% до 5,0026%.

Предполагается, что данное решение позволит утвердить бездефицитный бюджет Фонда социального страхования на 2019 год, а также обеспечить страховые выплаты и предоставление социальных услуг.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики дорабатывает законопроект, направленный на решение вопросов сбора единого социального взноса. В частности, речь идет о мерах для ликвидации механизмов уклонения от уплаты ЕСВ.

Отметим, согласно статистике, в Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныстрахованиеЕСВ
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