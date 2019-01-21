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Рева розповів, на якому етапі знаходиться реформа ЄСВ

Новини » Політика    21.01.2019 - 11:11
Рева розповів, на якому етапі знаходиться реформа ЄСВ
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Міністр пояснив деякі моменти законодавчих ініціатив щодо ЄСВ

Законопроект про реформу Єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка передбачає регресивну шкалу ставок, ще погоджують з бізнесом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, законопроект про реформу ЄСВ перебуває на етапі погодження з бізнесом та роботодавцями. Він також пояснив деякі моменти нових законодавчих ініціатив.

"Якщо ви отримуєте зарплату до 55 тис. гривень, ви платите ЄСВ за ставкою 22%. Якщо ви отримали 100 тис. гривень, ви платите стільки ж, скільки і той, у кого зарплата не більше 55 тис. Якщо ви отримали мільйон, те ж саме. Хіба це не регресивна шкала, коли чим більше грошей ви отримуєте, тим менше ви платите? Хіба правильно, коли з 4 тис. платять 22%, а з мільйона гривень - менше 1%? Ми вирішили це відкоригувати, щоб той, у кого дуже висока зарплата, платив, умовно кажучи, не 0,8%, а в загальній складності 10%", - зазначив Рева.

Він також додав, що в Україні всього 51 тисяча осіб отримує зарплату понад 55 000 гривень.

"Половина з них - правоохоронці, прокурори, судді, у яких, до речі, пенсія не обмежена, а вони сплачують ЄСВ з обмеженої суми, це держчиновники. Плюс державні підприємства", - підкреслив він.

Міністр також прокоментував, чому бізнес проти регресивної ставки.

"Це тіньове лобі. Відразу ламаються схеми. Простий приклад. Підприємство в Києві на 867 працюючих. П'ятеро людей отримують зарплату 1,3 млн гривень, а 862 особи - 3723 гривні. Введіть регресивну шкалу, і вся схема руйнується. Їм доведеться показувати реальну зарплату", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив нові пропорції ЄСВ.

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Новини України реформиЕСВАндрій Рева
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