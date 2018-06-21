Рева: з 1 липня мільйон пенсіонерів буде отримувати по 1435 гривень

Рева повідомив про підвищення мінімальної пенсії на 62 гривні

З 1 липня 2014 року в Україні мільйону пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, будуть нараховувати по 1435 гривень. Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Зокрема, Рева зазначив, що в Україні визначена мінімальна пенсія для тих, що мають повний страховий стаж, в розмірі 40% від мінімальної заробітної плати - 1489 гривень. У той же час якщо базова пенсія була менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то держава доплачувала до цього рівня, тобто до 1373 гривень.

"Для цього мільйону наших пенсіонерів, які отримували по 1373 гривень, з 1 липня вони будуть отримувати 1435 гривень, їм доплачується до нового розміру прожиткового мінімуму 62 гривень. Таких людей буде мільйон", - додав Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області службовець Пенсійного фонду розтратила понад 1 млн гривень.